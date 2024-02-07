В МЭА прогнозируют, что Индия станет лидером роста спроса на нефть к 2030 году

Эксперты Международного энергетического агентства также прогнозируют укрепление позиций республики на мировых нефтяных рынках

ГОА /Индия/, 7 февраля. /ТАСС/. Индия в предстоящие годы станет лидером по росту спроса на нефть. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА), распространенном на полях форума India Energy Week 2024 в Гоа.

"По мере того как энергетические преобразования набирают обороты, а экономика Китая переходит к менее энергоемкой фазе, Индия займет позицию крупнейшего в мире источника роста спроса на нефть в этом десятилетии. В прогнозируемом периоде 2023-2030 годов на Индию придется более трети мирового роста спроса на нефть", - говорится в докладе.

Эксперты агентства также прогнозируют укрепление позиций республики на мировых нефтяных рынках. "Позитивный экономический рост в сочетании с динамичным ростом численности населения, урбанизацией и индустриализацией приведет к быстрому возрастанию роли Индии на мировых нефтяных рынках к 2030 году, что окажет существенное влияние на ее баланс торговли нефтью, климатические амбиции и цели энергетической безопасности", - отмечается в исследовании.

В индийском Гоа проходит India Energy Week 2024. В форуме принимают участие представители нефтяного и газового секторов десятков стран. Организаторы ожидают не менее 35 тыс. посетителей. В рамках конференции работают специализированные павильоны шести стран - России, Канады, Германии, Нидерландов, Великобритании и США.