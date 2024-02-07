СПБ банк договорился о разблокировке части клиентских активов

Речь идет об активах объемом $15,78 млн

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. СПБ банк договорился с некоторыми дружественными контрагентами о разблокировке клиентских активов объемом $15,78 млн, говорится в сообщении на сайте банка.

"Сумма будет получена в рублевом эквиваленте и распределена между участниками торгов (брокерами) пропорционально обязательствам перед ними. Далее каждый участник торгов самостоятельно определит порядок распределения полученных денежных средств среди своих клиентов", - пояснили там.

В объем $15,78 млн разблокированных активов клиентов СПБ банка вошли денежные средства в долларах США, гонконгских долларах, юанях и тенге. Объем этой валюты составил 1,44 млрд рублей по курсу конвертации вышестоящим контрагентом на 31 января 2024 года.

Также отмечается, что СПБ банк продолжает переговоры с остальными контрагентами из дружественных юрисдикций.

По стратегии разблокировки клиентских активов, предложенной Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), СПБ банк ожидает от американского регулятора согласования плана действий. Параллельно СПБ банк ведет внутреннюю работу с документами для разблокировки клиентских активов.