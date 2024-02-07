В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,26%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 30 января по 5 февраля ускорилась до 7,27% против 7,24% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития РФ.

"За неделю с 30 января по 5 февраля 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,16%, год к году - 7,27%. В сегменте продовольственных товаров инфляция составила 0,26%. На плодоовощную продукцию цены изменились на 1,7%, на остальные продукты питания на 0,1%. На непродовольственные товары на отчетной неделе сохранились околонулевые темпы роста цен (0,02%). В секторе услуг темпы роста цен снизились до 0,18% на фоне замедления удорожания авиабилетов на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

В 2024 году Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ на уровне 4,5%. В 2023 году этот показатель был зафиксирован на уровне 7,42%.