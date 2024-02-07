В Архангельске газифицировали предприятие по переработке молока

Протяженность газопровода составляет более 3 км

АРХАНГЕЛЬСК, 7 февраля. /ТАСС/. Предприятие по переработке молока подключили к природному газу в Архангельске, сообщил в своих соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Это первое за два года предприятие, газифицированное в областном центре.

"Сегодня подключили котельную завода "Молоко" к природному газу. Прежде она работала на мазуте. Подключить завод к голубому топливу дал возможность газопровод, проложенный от Окружного шоссе до улицы Октябрят. Теперь предприятие не только сможет минимизировать затраты на тепловую и электрическую энергию, но и минимизировать выбросы вредных веществ в атмосферу", - написал глава региона.

Протяженность газопровода составляет более 3 км. В торжественном мероприятии, посвященном завершению газификации предприятия, приняли участие первый заместитель губернатора Архангельской области - председатель правительства региона Алексей Алсуфьев и заместитель генерального директора по реализации и транспортировке газа "Газпром межрегионгаз" Юрий Пахомовский.

По словам Пахомовского, газораспределительная компания готова к дальнейшей работе по развитию газопотребления в регионе. "Мы работаем над тем, чтобы максимальное количество агропромышленных предприятий получило экологичное и экономичное топливо, что позволит снизить себестоимость продукции", - приводит пресс-служба его слова. Председатель совета директоров "УК "Агрохолдинг Белозорие" Станислав Матвеев, отметил, что для предприятия, которое работает в северном регионе, это очень важное событие, позволяющее оптимизировать производственные затраты.

Газовые сети также дали возможность подключения к голубому топливу многоквартирных и индивидуальных жилых домов в территориальном округе Майская Горка, а в перспективе предусмотрено и подключение межвузовского кампуса "Арктическая звезда". Всего в регионе подано 4,5 тыс. заявок на бесплатную газификацию, а 1,5 тыс. домов уже подключены к газу. Количество догазифицируемых населенных пунктов Архангельской области будет увеличиваться по мере реализации инвестиционной программы "Газпром". В планах компании - до 2025 года газифицировать города Сольвычегодск, Няндому и Новодвинск, поселки Савинский и Кулой, а также населенные пункты Холмогорского и Вилегодского округов.