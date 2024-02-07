Авиакомпании РФ в 2023 году перевезли по дальневосточным маршрутам более 10 млн пассажиров

Как сообщили в Минтрансе, на этих направлениях действуют три программы субсидирования полетов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании по итогам 2023 года перевезли на дальневосточных маршрутах более 10 млн пассажиров, что на 13% больше, чем в 2022 году. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

При этом в рамках программ субсидирования из и в ДФО было перевезено почти 2 млн человек (рост по отношению к 2022 году - 11,9%) по 95 маршрутам.

"Рост числа субсидируемых авиаперевозок в 2023 году позволил сохранить доступность воздушного транспорта для жителей ДФО и наименее социально защищенных категорий граждан, - отмечается в сообщении, - Внутри ДФО по 38 социально значимым маршрутам перевезено почти 419 тыс. пассажиров, что на 18% превысило показатель 2022 года. Общий объем субсидированных авиаперевозок в России по итогам 2023 года достиг 4,744 млн пассажиров".

В Минтрансе напомнили, что на дальневосточных направлениях действуют три программы субсидирования полетов: развитие региональной маршрутной сети, обеспечение доступности воздушных перевозок для наименее социально защищенных категорий населения и поддержка единой дальневосточной авиакомпании "Аврора".

"В 2023 году общий объем поддержки по данным программам составил более 30 млрд рублей, из которых большая часть была направлена именно на дальневосточные перевозки. Действие всех программ субсидирования авиаперевозок продолжено в 2024 году. Суммарно на эти цели выделено более 25 млрд рублей, из которых более 60% направлено на дальневосточные перевозки", - отмечается в сообщении.