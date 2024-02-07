В курортной сфере Сочи реализуются проекты на 333 млрд рублей

По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в городе будет достигать 10 млн отдыхающих

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Порядка 23 инвестпроектов реализуется в курортной сфере Сочи на сумму 333 млрд рублей. Об этом сообщил на торжественном мероприятии в Сочи, посвященном юбилею проведения Олимпийских игр, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В курортной сфере города Сочи сейчас реализуют 23 инвестпроекта на сумму 333 млрд рублей. А в прошлом году здесь отдохнули 7,6 млн человек", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что Олимпийское наследие Сочи переоценить невозможно, и оно работает на благо Краснодарского края и всей страны. "Значение Олимпийского наследия сложно переоценить, ведь это позволило нам по-новому взглянуть на наш туристический потенциал, стать конкурентными среди мировых курортов. Теперь Сочи - крупнейший горнолыжный кластер, где для гостей работают 124 трассы протяженностью 170 километров", - добавил губернатор.

По словам Кондратьева, южный регион стал центром развития зимних видов спорта, и свыше 1,5 тыс. детей сейчас могут заниматься фигурным катанием и хоккеем. В ближайшем будущем в районе Новая Мацеста будет построена Академии фигурного катания и хоккея. В день юбилея проведения Олимпиады был заложен камень в основание строительства нового ледового комплекса.

О городе-курорте

Сочи - один из самых популярных российских курортов. В 2023 году Сочи принял 7,6 млн туристов, что стало максимальным показателем турпотока за 100 лет. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн отдыхающих. Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты.