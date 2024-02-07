Конгресс спрогнозировал рост госдолга США до 116% от ВВП к концу 2034 года

Если нынешние законы останутся в основном неизменными, то к 2054 году этот показатель достигнет 174%, считают в Бюджетном управлении законодательного органа

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Государственный долг США к концу 2034 года увеличится до рекордных 116% от ВВП и продолжит расти после этого. С таким прогнозом выступило в среду Бюджетное управление американского Конгресса.

Как следует из опубликованных данных, госдолг "вырастет с 99% от ВВП по состоянию на конец 2024 года до 116% от ВВП к концу 2034 года, что станет наиболее высоким из когда-либо зафиксированных показателей". "После 2034 года долг продолжит расти, если нынешние законы останутся в основном неизменными", - отмечается в документе. Так, согласно подсчетам Бюджетного управления Конгресса, ожидается, что к 2054 году госдолг будет составлять 174% от ВВП.

Бюджетное управление прогнозирует также, что дефицит федерального бюджета США составит в 2024 финансовом году $1,6 трлн. В 2025 году он вырастет до $1,8 трлн, снизится до $1,6 трлн в 2027 году, а к концу 2034 года увеличится до $2,6 трлн.

В начале января госдолг США превысил отметку в $34 трлн. За 2023 год он вырос более чем на $4 трлн. Президент страны Джо Байден подписал 3 июня 2023 года одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.