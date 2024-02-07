В Майкопе расширение гофропроизводства позволит создать до 2028 года 300 рабочих мест

Новые проекты помогут Адыгее закрыть растущие потребности рынка, подчеркнул глава региона Мурат Кумпилов

МАЙКОП, 7 февраля. /ТАСС/. Два инвестиционных проекта по производству гофрокартона запустят до 2028 года в республиканском центре Адыгеи, Майкопе - второе в городе предприятие "Картонтара-2" и завод с новой высокотехнологичной БДМ (бумагоделательной машиной). Это позволит создать прядка 300 новых рабочих мест, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов по итогам рабочей поездки на ООО "Картонтара", которое является одним из лидеров целлюлозно-бумажной отрасли юга России.

"Сегодня в ходе визита на ООО "Картонтара" с исполнительным директором предприятия Сергеем Погодиным обсудили этапы строительства "Картонтары-2" мощностью до 130 млн. кв. м в год. Новое производство возводится на территории, прилегающей к действующему предприятию, и будет запущено уже в этом году, там будет создано около 135 рабочих мест", - написал он. Губернатор добавил, что рядом с ООО "Картонтара" до 2028 года планируется создать производство с новой высокотехнологичной бумагоделательной машиной производительностью 250 тыс. тонн в год, а это - еще до 150 новых рабочих мест.

Новые проекты помогут Адыгее стать крупнейшим производителем гофроупаковки на юге России и закрыть растущие потребности рынка, добавил глава региона.

Как рассказали в пресс-службе главы региона, одновременно с запуском двух производств решается и вопрос восполнения растущих потребностей в энергомощностях. ООО "Картонтара" начала проект генерации по строительству газопоршневых установок общей мощностью 15 МВт-час. В мае этого года планируется запустить первую установку, которая позволит устранить дефицит электроэнергии и развивать предприятия.

По словам Погодина, предприятие работает практически со всеми ведущими производителями АПК юга страны, спрос растет. Только в 2023 году было произведено 191 млн. кв. м гофропродукции, а с расширением производства планируется довести этот показатель до 300 - 310 млн кв. м.

С 2007 года комбинат входит в состав группы предприятий "СФТ групп". В рамках реструктуризации бизнеса из состава ООО "Картонтара" в 2022 году была выделена компания "СФТ Пакеджинг". Общая численность на двух предприятиях составляет более 550 человек.