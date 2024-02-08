РБК: западные санкции стали стимулом для роста российской экономики

Они ударили по экономикам самих стран-санкционеров, пишет издание

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Западные санкции, которые ввели против России, показали низкую эффективность и привели к "обратному эффекту" для экономики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование "Почему не сработали санкции?", проведенное Центром финансовой аналитики Сбербанка.

"Некоторые из санкций даже помогли российской экономике", - отмечают авторы. И в то же время они где-то ударили по экономикам самих стран-санкционеров, "запустили процесс фрагментации мировой экономики и снижения роли Запада".

В докладе говорится, что российская экономика выдержала санкционное давление, так как у страны низкая зависимость от внешнего капитала, высокая значимость для мира сырьевых товаров из РФ (покупать их, хотя и в меньших объемах, продолжают и сами западные страны) и идет процесс налаживания внутреннего производства с целью импортозамещения.

Исследователи из Центра финансовой аналитики Сбера привели три примера, в которых доказывается "обратный эффект" западных санкций. Так, добровольный или вынужденный уход западных компаний из России дал стимул для роста внутреннего производства, налаживания параллельного импорта и импорта альтернативной продукции из третьих стран. Ограничения на вывод капитала позволяют укрепить курс рубля и оставить валюту внутри страны, а преследования российского бизнеса на Западе ведут к тому, что "западные страны больше не ассоциируются у богатых россиян (и граждан других дружественных стран) как "тихая гавань" для хранения сбережений", пишет РБК.

Несмотря на это, авторы исследования признают, что в будущем могут возникнуть сложности с развитием новых производств без доступа к западным технологиям. Санкции несут вызовы, в том числе в контексте "относительно невысокого уровня геополитической стабильности в странах, которые являются новыми союзниками РФ", отмечают аналитики.