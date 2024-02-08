Количество заходов судов во Владивосток выросло на 40% в 2023 году

В город ввозили как товары первой необходимости, так и спецтехнику, электрооборудование, продукцию химпрома

ВЛАДИВОСТОК, 8 февраля. /ТАСС/. Количество заходов грузовых судов в порт Владивостока в 2023 году выросло на 40%, сообщила Федеральная таможенная служба.

"Во Владивостоке на 40% выросло количество судозаходов. В 2023 году владивостокские таможенники оформили почти 2,7 тыс. контейнеровозов, зашедших в порт, тогда как годом ранее - около 1,9 тыс. Экспортно-импортные операции проводили 23 тыс. участников ВЭД с 117 странами. Ведущий торговый партнер по импорту - Китай, 73% стоимостного объема импорта", - говорится в сообщении.

В 2023 году через Владивосток ввозили разную продукцию - от товаров первой необходимости и приоритетного импорта до спецтехники, электрооборудования и продукции химпрома. Всего Владивостокская таможня перечислила в бюджет 977,6 млрд рублей, что на 38% больше, чем в 2022 году.

По данным Дальневосточного таможенного управления, впервые преодолена планка в 400 тыс. импортных контейнеров. В 2023 году таможенники оформили 441,2 тыс. ввезенных контейнеров, что на 16,3% больше показателя 2022 года.

Глава Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович отмечал, что общий объем экспорта зерна и продуктов его переработки через Приморский край в 2023 году вырос почти в 2,5 раза, до 1,73 млн тонн. Одной из причин роста он назвал глобальные изменения логистических путей, перенаправление потоков экспорта с западных регионов России. Все больше зерна идет через Приморье из Красноярского края, Иркутской области.