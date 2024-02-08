Законтрактованные объемы поставок с новых СПГ-проектов в США в 2023 году упали вдвое

В 2023 году проектные компании перевели на стадию строительства три СПГ-проекта после подписания договоров купли-продажи

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Объемы заключенных контрактов на поставки СПГ с новых проектов в США в 2023 году снизились вдвое по сравнению с предыдущим годом, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

"В прошлом году девелоперы подписали контракты с покупателями почти на 22 млн тонн СПГ в год, или около 3 млрд куб. футов газа в сутки. Объемы, законтрактованные в 2023 году, оказались на 52% меньше, чем объемы, законтрактованные по договорам купли-продажи, подписанным в 2022 году", - указывается в отчете.

В 2023 году проектные компании перевели на стадию строительства три СПГ-проекта после подписания договоров купли-продажи. Так, Venture Global приступила к строительству второй очереди СПГ-проекта Plaquemines в Луизиане. В Техасе компания Sempra начала строительство первой очереди своего проекта в Порт-Артуре, а NextDecade приступила к строительству первой очереди проекта в Рио-Гранде. Сроки ввода в эксплуатацию этих заводов варьируются от третьего квартала 2024 года до 2027 года.

Объемы СПГ, законтрактованные в 2023 году, были относительно равномерно распределены между Европой и Азией. Примерно три четверти контрактов заключены сроком на 20 лет с момента начала коммерческой эксплуатации заводов. Кроме того, около 94% объемов СПГ было продано на условиях free-on-board (FOB), когда покупатель становится владельцем СПГ на погрузочном терминале и оплачивает товар в этом пункте доставки.