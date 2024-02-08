Глава Центробанка Турции сообщил, что инфляция к концу 2024 года может составить 36%

Фатих Карахан отметил, что данные по инфляции за январь внушают оптимизм относительно планов властей по ее снижению

СТАМБУЛ, 8 февраля. /ТАСС/. Инфляция в Турции, как планируется, по итогам 2024 года составит 36%. Об этом сообщил новый глава турецкого Центробанка Фатих Карахан, оглашая доклад регулятора с целевыми показателями на 2024 год.

"Мы сохраним проводимую нами жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока не снизится инфляция. <...> Несмотря на сохраняющиеся глобальные риски, ожидается, что инфляция продолжит снижаться и к концу 2024 года прогнозируется на уровне 36%", - сказал он. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

По словам Карахана, данные по инфляции за январь внушают оптимизм относительно планов властей по снижению инфляции. "По предварительным данным за январь, динамика внешней торговли продолжала улучшаться. Улучшение отмечено и на примере баланса текущих платежей", - отметил он.

Национальный институт статистики ранее сообщал, что годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86% в сравнении с 64,77% месяцем ранее. В свою очередь группа независимых экономистов (ENAG) сообщила, что инфляция в Турции в январе в годовом исчислении составила 129,11%. В декабре она оценивалась в 127,2%.

Карахан 3 февраля сменил в должности Хафизе Гайе Эркан, которая за день до этого подала в отставку, сообщив, что против нее организована "крупная кампания по дискредитации". Новый глава ЦБ Турции ранее работал в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. В ЦБ Турции Карахан пришел в июле 2023 года.

При прежнем главе турецкого ЦБ учетная банковская ставка была повышена с 8,5% в июне 2023 года до 45% в январе 2024 года в целях сдерживания инфляции и стабилизации экономики страны. В сентябре 2023 года власти Турции представили среднесрочную экономическую программу, которая предусматривает снижение в течение трех лет инфляции с 65% до 8,5%. Рост экономики прогнозируется до 5% к концу 2026 года.