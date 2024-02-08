В России доля утилизации бытовых отходов превысила 12%

Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что уже 53% отходов отправляется на сортировку

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Доля утилизации бытовых отходов в России на начало 2024 года превысила 12%, в то время как уже 53% отходов отправляется на сортировку, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на международной выставке-форуме "Россия".

"Ключевая задача в блоке отходов - строительство необходимой инфраструктуры и запуск экономики замкнутого цикла. За годы реформы создано 249 объектов общей мощностью более 20 млн тонн в год для сортировки и 6 млн тонн в год для утилизации. Сейчас 53% твердых коммунальных отходов отправляется на обработку, а доля утилизации превысила 12%", - сказала Абрамченко.

Как уточнил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев, по этому показателю Россия находится на уровне Португалии, в которой мусорная реформа началась несколько десятилетий назад.

На сегодня по нацпроекту ликвидировано в РФ 128 свалок и 80 объектов накопленного вреда. Благодаря мероприятиям проекта "Чистая страна" в хозяйственный оборот вернули более 2 тыс. гектаров земель. В этом году проект завершится ликвидацией 191 свалки в границах городов, сказала Абрамченко.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. До 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение.

Выставка "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.