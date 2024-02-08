Samsung в России получил чистую прибыль впервые с 2021 года

Она составила чуть менее 1,8 млрд рублей при почти 3 млрд убытка в 2022 году

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российское подразделение южнокорейской компании Samsung в 2023 году получило чистую прибыль чуть менее 1,8 млрд рублей при почти 3 млрд убытка в 2022 году. Но по сравнению с 2021 годом прибыль упала более чем в 3,6 раза, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль по итогам 2023 года составила 1,799 млрд рублей при 6,559 млрд рублей два года назад. Чистый убыток в 2022 году составлял 2,954 млрд рублей.

Выручка Samsung за 2023 год в России зафиксирована на уровне чуть более 102,2 млрд рублей, годом ранее она составляла 88,9 млрд. Выручка за 2021 год составила почти 289 млрд рублей.

Samsung специализируется на производстве электроники, полупроводников и телекоммуникационного оборудования. Недавно компания представила линейку смартфонов Galaxy S24 со встроенным мобильным ИИ. Заказ новых гаджетов доступен в том числе и в России.