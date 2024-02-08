В России установили единые требования к документам по планировке территорий

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что постановление устранит неопределенность и избыточное регулирование

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ определило единый подход в подготовке документации по планировке территорий, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое устанавливает единые требования к процедуре подготовки и утверждения документации по планировке территорий", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Документ направлен на решение проблемы разрозненности требований к процедурам планировки, в том числе на федеральном, региональном и местном уровнях.

По словам Хуснуллина, сегодня правительством ведется большая работа по сокращению инвестиционно-строительного цикла. "За последние четыре года нам удалось сократить средний срок реализации проекта на два с половиной года - с 2 181 дня до 1 300 дней, а также уменьшить количество административных процедур в процессе строительства", - приводится в сообщении его комментарий.

Принятое постановление, по мнению заместителя председателя правительства, устранит неопределенность и избыточное регулирование в работе по подготовке документации по планировке территорий. "Единый подход ускорит строительство инфраструктурных объектов, поспособствует привлечению инвестиций в развитие территорий, а также укреплению экономического потенциала регионов. В конечном итоге граждане смогут получать необходимые объекты в разы быстрее", - отметил он.

Благодаря совершенствованию нормативно-правовой базы будет обеспечено сбалансированное развитие федеральной, региональной и муниципальной инфраструктуры на основе единообразного подхода в подготовке документации по планировке территорий, внесения в нее изменений и ее отмены.