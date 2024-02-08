Мосбиржа 9-20 февраля ограничит торги "префами" "Транснефти" из-за дробления акций

При этом указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по дроблению привилегированных акций "Транснефти"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мосбиржа ограничит торги привилегированными акциями "Транснефти" с 9 по 20 февраля для проведения мероприятий по их дроблению. Об этом говорится в сообщении биржи.

Так, с 9 по 15 февраля допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 15 февраля; 16 февраля допустимыми кодами расчетов являются только Т0 и Z0. В период с 17 по 20 февраля торги проводиться не будут. С 21 февраля вновь станут доступны все коды расчетов, разрешенные для данного типа ценных бумаг.

При этом Мосбиржа обращает внимание, что указанные даты ограничений являются расчетными и могут измениться в ходе реализации мероприятий по дроблению привилегированных акций "Транснефти".

Ранее совет директоров "Транснефти" утвердил решение о выпуске привилегированных акций в рамках дробления бумаг компании в 100 раз.

Решение о дроблении обыкновенных и привилегированных акций было принято общим собранием акционеров "Транснефти", распоряжение об утверждении решения 14 ноября приняла РФ в лице Росимущества.

Количество обыкновенных акций после дробления составит около 569,45 млн штук, привилегированных - порядка 155,49 млн. Номинальная стоимость каждой акции после дробления составит 0,01 рубля.

О компании

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.