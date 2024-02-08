В Астраханской области производство черной икры выросло до 25 тонн в 2023 году

Как сообщил ТАСС региональный министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Руслан Пашаев, такому росту способствует господдержка

АСТРАХАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Производство икры осетровых рыб в Астраханской области выросло за последние два года на 9% и составило по итогам 2023 года 25 тонн. Этому способствует господдержка, сообщил ТАСС региональный министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Руслан Пашаев.

"В последние два года динамично развивается рыбоводство в системах замкнутого водоснабжения по выращиванию товарных осетровых и получению пищевой икры из осетровых видов рыб. Так, объем производства товарных осетровых увеличился на 5% и составил 2,1 тыс. тонн, производство пищевой икры осетровых рыб возросло на 9% и составило 25 тонн", - сказал Пашаев.

Он заметил, что росту производства способствовала, в первую очередь, государственная поддержка предприятий. "Господдержка за 2022-2023 годы за счет средств областного бюджета составила 93 млн рублей. Средства были направлены на приобретение технологического и рыбоводного оборудования, а также на закупку специализированных, дорогостоящих кормов для ведения товарного осетроводства", - сказал министр.

По его словам, в 2023 году общий объем вылова рыбы составил 36,8 тыс. тонн, объем выращенной товарной аквакультуры - 20,6 тыс. тонн. По последнему показателю регион занимает пятое место в России и третье место в ЮФО, а по производству черной икры - первое место.

В 2022 году производство пищевой икры осетровых видов рыб в регионе составило 20 тонн.

Черная икра является брендом Астраханской области. Икру получают от осетра, стерляди, севрюги и белуги. С 2005 года ловить их можно только в научно-исследовательских целях и для воспроизводства. В регионе осетровых выращивают в прудах и садках, установленных на водоемах. Этой деятельностью занимаются 42 хозяйства.