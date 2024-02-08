Роснедра заявили, что РФ в течение пяти-семи лет начнет добычу марганца в Мировом океане

По словам главы ведомства Евгения Петрова, именно Мировой океан в ближайшие 30-50 лет станет основным источником минерального сырья

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Закрепленные за Россией участки Мирового океана практически готовы к добыче полезных ископаемых, в ближайшие пять-семь лет РФ начнет на одном из них разработку железомарганцевой руды. Об этом сообщил глава Роснедр Евгений Петров в ходе форума-выставки "Россия" на ВДНХ. По его словам, именно Мировой океан в ближайшие 30-50 лет станет основным источником минерального сырья. Россия работает здесь на трех участках и в рамках одного совместного предприятия, отметил глава Роснедр.

"Мы имеем огромный, задел по тем участкам, площадям, которыми мы оперируем. Это, без прикрас скажем, наиболее изученные участки Мирового океана, где можно начинать добычу действительно сегодня, несмотря на все сложности исторические с финансированием. Уже по одной лицензии железомарганцевых конкреций в ближайшей пяти - семи лет будем переходить к опытно-промышленной добыче", - сказал Петров. Он отметил, что геологические участки изучают несколько научных институтов.

По словам главы Роснедр, ведомство вместе с Минпромторгом прорабатывают прототипы необходимой глубоководной техники.

"Здесь без прикрас скажу, что Россия обладает колоссальным заделом по созданию глубоководной техники, - сказал он. - Эта работа не без проблем ведется. И еще раз скажу, что уже на нашем веку мы увидим, что Мировой океан станет одним из ключевых источников минерального сырья".

Петров добавил, что сейчас наиболее активно в Мировом океане работают страны, не имеющие собственных достаточных запасов полезных ископаемых, такие как Япония или Бельгия. По его словам, эти страны уже переходят к промышленной добыче в регионе. "Могу сказать, что через 30-50 лет это [Мировой океан] будет одним из основных источников минерального сырья", - уверен он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.