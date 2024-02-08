Мосбиржа с 20 февраля приостановит торги расписками TCS Group Holding PLC

Основной акционер TCS Group с апреля 2022 года - компания "Интеррос" Владимира Потанина

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Московская биржа с 20 февраля временно приостановит торги расписками TCS Group Holding PLC в связи с перерегистрацией в РФ, сообщила площадка.

"В связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, при подаче заявок на заключение сделок с глобальными депозитарными расписками, представляющими обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC с 9 по 16 февраля 2024 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 16 февраля 2024 года, с 17 по 19 февраля 2024 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0, с 20 февраля 2024 года нет допустимых кодов расчетов", - говорится в сообщении.

Основной акционер TCS Group с апреля 2022 года - компания "Интеррос" Владимира Потанина, ее доля составляет 35%.