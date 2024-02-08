В Индии выразили интерес к увеличению закупок нефти у России

Министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури Пури отметил, что государство не имеет проблем с оплатой энергоносителей из РФ, а если они возникнут, то будут решены

ГОА /Индия/, 8 февраля. /ТАСС/. Индия импортирует все больше нефти из России и стабилизирует таким образом энергетический рынок. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури на полях международного форума India Energy Week 2024.

"Я думаю, что в интересах России продавать больше Индии. В интересах Индии покупать больше у России. Также в интересах международного сообщества, чтобы Индия покупала больше, потому что если вы не покупаете у России, то те же компании будут покупать нефть у стран Персидского залива и цена будет расти", - сказал Пури.

"Это в интересах в том числе и Запада. Они должны быть счастливы, что Индия импортирует [из России] и действительно помогает стабилизировать энергетический рынок", - подчеркнул он.

Пури отметил, что Индия не имеет проблем с оплатой энергоносителей из России, а если они возникнут, то будут решены.

"Я не знаю о каких-либо серьезных проблемах", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли сложности с оплатой российских энергоносителей. "Если возникнет какая-либо проблема, она будет рассмотрена и разрешена", - добавил Пури.