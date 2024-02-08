Fesco готова заместить доставку эквадорских бананов доставкой с других рынков

Россельхознадзор ранее выразил обеспокоенность ситуацией с поставками в Россию бананов из Эквадора в связи с систематическим выявлением в них опасного карантинного для России и стран - членов ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco готова обеспечить замещение доставки эквадорских бананов доставкой с других рынков, заявил журналистам председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов.

"Мы информировали Минсельхоз и все крупнейшие торговые сети о том, что мы готовы заместить доставку бананов из Эквадора доставкой с других рынков, прежде всего из Вьетнама и Индии, где у нас уже есть действующие морские сервисы", - сказал он.

Северилов отметил, что объемы зависят от потребностей торговых сетей. При этом желательно, чтобы договоры были оформлены в формате take or pay ("бери или плати"). Однако он уверен, что дефицита бананов в России не будет, и если ситуация с Эквадором не разрешится, то у России точно есть замещающие рынки.

"Мы даже готовы приобретать дополнительный флот, если будет в этом потребность, но нам нужны твердые гарантии по объемам со стороны торговых сетей", - добавил Северилов.

Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность ситуацией с поставками в Россию бананов из Эквадора в связи с систематическим выявлением в них опасного карантинного для России и стран - членов ЕАЭС объекта - многоядной мухи-горбатки. Служба попросила компетентное ведомство страны приостановить сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.