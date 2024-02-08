В центре Петербурга открыли первый зарядный хаб для электромобилей

На станциях быстрой зарядки могут одновременно заряжаться 10 автомобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Первый в городе зарядный хаб для электромобилей открылся на Кременчугской улице в Петербурге. На станциях быстрой зарядки могут одновременно заряжаться 10 автомобилей, передает корреспондент ТАСС.

"Безусловно, зарядная инфраструктура должна синхронизировано открываться с тем, как наращивается парк электромобилей. В Петербурге сейчас насчитывается более 2,5 тыс. электромобилей. В основном зарядные станции размещаются по одиночке. Это первый хаб, который не привязан ни к торговому комплексу, ни к аэропорту, то есть никакой дополнительной точки притяжения здесь нет. Это место для свободного приезда и зарядки", - сказал председатель городского комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Как отметил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов, это первый хаб, который открылся в районе жилой и деловой застройки города. В городе планируется разместить более 60 зарядных устройств за счет федерального софинансирования. "Но это не исчерпывающий перечень. Инвесторы, в том числе и владельцы недвижимости, торговых комплексов, продолжают эту работу самостоятельно без федеральной поддержки", - сказал он.

Зарядный хаб создан "Яндекс Заправками" совместно с компанией "Балтийские сети ЭЗС". Время полной зарядки в среднем составляет от 30 до 60 минут.

На сегодняшний день в Петербурге действуют 227 электрических зарядных станций различной мощности.