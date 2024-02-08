Туристический поток в Омскую область вырос на четверть в 2023 году

Как сообщила заместитель министра культуры региона Светлана Бакулина, туристическая инфраструктура в регионе активно развивается, но не успевает за ростом турпотока

ОМСК, 8 февраля. /ТАСС/. Туристический поток в Омскую область за активный сезон - с января по ноябрь 2023 года - вырос на 26%, до 513,1 тыс. человек. Об этом рассказала на пресс-конференции заместитель министра культуры региона Светлана Бакулина.

"Если в 2022 году в период с января по ноябрь в коллективных средствах размещения было зарегистрировано около 380 тыс. человек, то в прошлом году эта цифра достигла 513 тыс. человек, то есть мы видим увеличение на 26%. Выросла цифра и по туристическим поездкам, с 661 тыс. до 886 тыс. поездок, это плюс 25%", - рассказала Бакулина.

Она уточнила ТАСС, что итоговые цифры по 2023 году будут только к лету и вряд ли окажут большое влияние на динамику, так как в разгар зимы туристы не проявляют большой активности в Омской области. Увеличению турпотока способствовало открытие в Омске двух четырехзвездочных гостиниц и разработка туристических маршрутов, которые занимают призовые места на Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Особое внимание в регионе уделяют событийному туризму. В Омской области ежегодно проходят различные фестивали, включая туристский фестиваль "Турмикс", мероприятия "Любинский.Travel" и "Зимний Любинский".

Один из примеров роста активности туристов стал поселок Большеречье, где находится единственный в России сельский зоопарк и музей-заповедник "Старина Сибирская". "По итогам года посетителями этих двух главных туристических локацией стали более 220 тыс. человек. В 2022 году этот показатель составил около 200 тыс. человек", - рассказала ТАСС специалист по связям с общественностью в сфере туризма Большереченского района Светлана Саликова.

Бакулина добавила ТАСС, что туристическая инфраструктура в регионе, в том числе в сельских районах, активно развивается, но не успевает за ростом турпотока. "Но бизнес активно включается в этот процесс. По нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" были отобраны проекты на создание мест в некапитальных средствах размещения, - рассказала замминистра. - Общая стоимость этих проектов составляет более 330 млн рублей, из федерального бюджета на эти цели было выделено 92 млн рублей. И до конца этого года в регионе появится 112 номеров в глемпингах".

По словам замминистра, в Омской области также делается акцент на развитии транзитного туриста, так как регион находится на стыке Сибирского и Уральского федеральных округов. Многие автопутешественники, которые едут на Алтай, на горнолыжный курорт "Шерегеш" в Кузбассе, задерживаются на несколько дней, чтобы посетить омские достопримечательности. Способствует этому и сотрудничество с сервисом "2ГИС", которые выводит путешественникам на карту точки интереса.