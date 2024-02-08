Более 6 млрд рублей долгов списали россиянам в рамках процедуры внесудебного банкротства

Первый замминистра экономики Илья Торосов сообщил, что рост числа внесудебных банкротств говорит о том, что все больше людей, оказавшихся в затрудненном финансовом положении, смогли "освободиться от непосильных долгов и жить без оглядки на них"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Долги на сумму 6,3 млрд рублей списали россиянам в рамках процедуры внесудебного банкротства за время ее существования, сообщил первый замминистра экономики Илья Торосов РБК.

"За более чем три года действия механизма было запущено почти 30 тыс. процедур банкротства. Из них более 18 тыс. уже завершены. По ним списано гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, 6,3 млрд рублей долгов", - сказал Торосов изданию.

Рост числа внесудебных банкротств, по словам замминистра, говорит о том, что все больше людей, оказавшихся в затрудненном финансовом положении, смогли "освободиться от непосильных долгов и жить без оглядки на них".

"В 2023 году начали процедуру почти 16 тыс. граждан. С ноября прошлого года процедурой могут воспользоваться еще и пенсионеры, семьи с детьми, получающие пособия, а также граждане, с которых долги взыскивают длительное время - более семи лет. То есть, например, если человек не мог закрыть исполнительное производство по какой-либо причине или пристав его не закрывал", - сообщил Торосов.

В 2023 году, по его словам, выросла доля удовлетворенных требований кредиторов при банкротстве юридических лиц, составив 9,7%. В прошлые годы в среднем этот показатель составлял 5-6%.

"В целом, данные статистики по банкротству говорят о том, что институту банкротства необходима реформа. Соответствующий законопроект сейчас в Государственной думе, надеемся на продолжение работы над ним в текущем году", - отметил Торосов.