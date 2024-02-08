Минэнерго США допустило скорое возобновление одобрения контрактов по СПГ

Первый заместитель министра энергетики Дэвид Турк не представил конкретные сроки

ВАШИНГТОН, 8 февраля. /ТАСС/. Процедура одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов может быть восстановлена в ближайшее время, но сроки пока неизвестны. Об этом заявил первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк, выступая на слушаниях в комитете по энергетике и природным ресурсам Сената Конгресса.

Заместителя министра спросили, сколько продлится приостановка процедуры одобрения, вызванная изучением влияния экспорта СПГ на стоимость энергоносителей, энергетическую безопасность Америки и окружающую среду. "Мы собираемся провести это [исследование] настолько быстро, насколько это возможно. Но мы собираемся сделать это должным образом, и мы собираемся сделать это весьма тщательно", - отметил Турк.

"Мы будем действовать как можно быстрее, но я не могу устанавливать конкретные сроки. Я не думаю, что это было бы справедливо по отношению к процессу [проверки]", - добавил он. По словам Турка, решение властей "не влияет на способность [США] поставлять [СПГ] союзникам".

Как заявил ранее американский президент Джо Байден, власти США приостановят процедуры одобрения новых контрактов на поставки СПГ за рубеж. Пауза "обусловлена сущностью климатического кризиса", экзистенциальной угрозы нашего времени, заявил глава американской администрации.

Объем мирового экспорта СПГ в 2023 году вырос всего на 2%, что стало минимальным показателем с 2014 года, не считая исключительного падения в ковидном 2020 году, сообщило в январе Международное энергетическое агентство. По итогам 2024 года прогнозируется рост на 3,5%. При этом США в прошлом году впервые стали главным мировым экспортером СПГ (116 млрд куб. м), обогнав Австралию и Катар (по 106 млрд куб. м). Вместе эти три страны обеспечили около 60% мирового предложения сжиженного газа.