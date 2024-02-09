Цена нефти марки Brent незначительно снижалась на фоне интервью Карлсона с Путиным

По данным на 04:39 мск она опускалась на 0,22%, до $81,57 за баррель

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле на лондонской бирже ICE незначительно снижается на фоне интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 04:00 мск, цена Brent незначительно снижалась на 0,09%, до $81,68 за баррель.

К 4:39 мск фьючерс на нефть марки Brent ускорил снижение и торговался на уровне $81,57 (-0,22%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте поднимался на 2,86%, до $76,26 за баррель

В ходе интервью президент России Владимир Путин назвал "полной дурью" решение США ограничить расчеты в долларах с Россией, отметив, что тем самым Соединенные Штаты нанесли удар по своей экономике. Путин также сообщил, что сейчас доля рубля в международных расчетах России составляет 34%, а доля юаня выросла с примерно 3 до более чем 34%. Он добавил, что другие страны, в том числе производители нефти, уже начинают использовать юани.