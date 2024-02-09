В Сахалинской области появился центр развития промышленности

Благодаря этому предприниматели смогут получать льготные займы до 1 млрд рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Региональный центр развития промышленности, благодаря которому предприниматели смогут получать льготные займы до 1 млрд рублей, начал работу в Сахалинской области. Это повысит конкурентоспособность и положительно отразится на экономике региона, сообщили ТАСС в правительстве области.

"В Сахалинской области начал работу региональный центр развития промышленности. Это большой шаг для всего региона. Льготные займы смогут получить участники нацпроекта "Производительность труда", предприятия обрабатывающей и лесной промышленности", - рассказал собеседник агентства.

По информации областных властей, с помощью нового центра островные предприниматели смогут получать льготные займы под низкий процент на развитие своего дела или открытие новых производств. Размер займа может составлять от 20 млн до 1 млрд рублей на срок до пяти лет. При этом бизнесмен должен будет вложить в дело не менее 20% личных средств. Остальное будет профинансировано из федерального и регионального бюджета.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале отметил, что создание такого центра имеет большое значение для региона. Он рассказал, что это стало возможно благодаря поддержке со стороны федеральных властей. "Для Сахалинской области это (создание центра) вопрос развития, создания новых рабочих мест для островитян. И это очень своевременное решение, поскольку мы создаем наш главный промышленный узел - между Поронайским и Макаровским районами (центральная часть Сахалина). Там же у нас появится новый порт", - говорится в посте Лимаренко.