В Адыгее до конца 2024 года намерены построить восемь модульных отелей при господдержке

В них откроют более 120 номеров

МАЙКОП, 9 февраля. /ТАСС/. В предгорье Адыгеи до конца 2024 года благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства" построят первые восемь модульных отелей, сообщил ТАСС руководитель республиканского комитета по туризму и курортам Ибрагим Билимготов.

"В 2023 году за счет дополнительного распределения средств федеральной субсидии Адыгея получила более 150 млн рублей на поддержку создания некапитальных модульных средств размещения. Из них более 100 млн будет распределено в 2024 году. Федеральным центром отобрано восемь проектов", - сказал он.

В новых отелях будет более 120 номеров, уточнил руководитель комитета по туризму и курортам. Строительство планируют выполнить вблизи популярных туристических мест в Майкопском районе.

Адыгея известна своим мягким климатом и лидирующими позициями в рейтинге наиболее экологически благоприятных регионов России. Все это создает предпосылки к росту посещаемости республики. В 2023 году в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" регион получил более 4 млрд рублей, в том числе на поддержку школьного туризма, строительство модульных средств размещения, создание инженерной и транспортной инфраструктуры.