Чистая прибыль Сбера по РСБУ в январе выросла на 5%

Она достигла 115,1 млрд рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сбер в январе получил 115,1 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета, что на 5% больше, чем годом ранее, следует из материалов банка.

"Чистая прибыль Сбера составила 115,1 млрд рублей в январе 2024 года при рентабельности капитала в 20,7%", - указано в материалах банка к отчетности.

В январе 2023 года чистая прибыль Сбербанка составила 110,1 млрд рублей.

Согласно отчетности, чистый процентный доход в январе вырос на 21,8% в годовом выражении, до 211,7 млрд рублей. Чистый комиссионный доход за январь увеличился на 6,9%, до 48,7 млрд рублей на фоне роста объемов транзакционного бизнеса.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за январь 2024 года составили 65,5 млрд рублей. "Значимое влияние на стоимость риска оказало регулярное для января ухудшение качества розничных кредитов. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,9 раза", - отмечает банк.

Кредиты и депозиты

Отмечается, что розничный кредитный портфель вырос на 0,6% с начала года, до 15,7 трлн рублей. Частным клиентам в январе было выдано 351 млрд рублей кредитов. Корпоративный кредитный портфель составил 23,1 трлн рублей и снизился на 1,1% в январе (-0,9% без учета валютной переоценки) на фоне сезонного замедления активности и роста процентных ставок. За месяц корпоративным клиентам был выдан объем кредитов на сумму 1,2 трлн рублей.

Средства физических лиц составили 22,2 трлн рублей и снизились на 1,9% за месяц (-1,8% без учета валютной переоценки), что соответствует сезонной динамике после значительного притока средств в декабре 2023 года. Средства юридических лиц увеличились на 4,5% за месяц, до 11,4 трлн рублей (+4,7% без учета валютной переоценки) на фоне значимого роста остатков на счетах до востребования.

"Мы отмечаем замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер регулятора и высокого уровня процентных ставок в экономике. Тем не менее, рост доходных статей и высокая операционная эффективность бизнеса позволили достигнуть сильных результатов и удержать рентабельность капитала выше 20%", - отметил глава банка Герман Греф, его слова приводятся в сообщении Сбера.