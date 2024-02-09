Крымский РНКБ в январе увеличил объем выдачи льготной ипотеки в шесть раз

Показатель достиг 1,97 млрд рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. РНКБ в январе 2024 года увеличил объем выдачи льготной ипотеки в шесть раз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Банк выдал в рамках государственных программ ипотечного кредитования более 400 кредитов на сумму 1,97 млрд рублей, что в шесть раз по объему превышает аналогичный показатель за январь 2023 года", - говорится в сообщении. Около половины объема выдач льготных ипотечных кредитов составляют кредиты по программе "Семейная ипотека".

Всего в январе 2024 года банк выдал 545 ипотечных кредитов на общую сумму около 2,5 млрд рублей, при этом 73% от общей суммы кредитов выдали на приобретение жилья на первичном рынке. Средний чек ипотечного кредита в начале года составил 4,56 млн рублей, что на 19% выше, чем в январе 2023 года.

Более 70% ипотечных кредитов в январе банк выдал по сниженным процентным ставкам в рамках госпрограмм, рассказал ТАСС заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. "Мы отмечаем достаточно высокую для начала года клиентскую активность, при этом льготные программы остаются драйверами ипотечного рынка", - сказал он.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, входящий в группу ВТБ, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.