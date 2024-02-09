В Якутии Жиганский район первым подключили к ВОЛС по проекту "Синергия Арктики"

Жителям станут доступны цифровые сервисы и услуги, появятся новые решения для успешной реализации государственных проектов и развития местного бизнеса

ЯКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Жиганский национальный эвенкийский район стал первым в Якутии, где провели волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) по проекту "Синергия Арктики". Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

Проект "Синергия Арктики" реализуется на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. В 2022 году регионом с Минцифры РФ было подписано соглашение о совместной реализации проекта.

"Сегодня исторический день для Жиганского национального эвенкийского района - в села Жиганск, Бестях и Баханай запущена волоконно-оптическая линия связи. Жиганский район стал первым районом реализации масштабного проекта "Синергия Арктики", - написал Николаев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Арктиктелеком", которая выступает оператором проекта, ВОЛС провели из села Кирово в соседний Вилюйский район в село Жиганск. "В целом прокладка ВОЛС в Жиганском районе охватывает 1 257 домохозяйств района, это почти 3 500 жителей. Проложено 360 км оптического кабеля. С приходом ВОЛС жителям Жиганского района станут доступны цифровые сервисы и услуги, появятся новые решения для успешной реализации государственных проектов и развития местного бизнеса", - уточнили в компании. Все оборудование, используемое в проекте, произведено российскими заводами.

Жиганский район расположен в северо-западной части республики, входит в состав Арктической зоны РФ. Ведущее место в сельском хозяйстве занимают рыболовство и оленеводство.