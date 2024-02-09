Представительство Ассамблеи народов России откроется в Кузбассе

Глава региона Сергей Цивилев предложил представителям ассамблеи вместе работать над тем, чтобы сотрудничать с большим количеством дружественных стран

КЕМЕРОВО, 9 февраля. /ТАСС/. Представительство Ассамблеи народов России откроют в Кемеровской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев по итогам встречи с председателем Ассамблеи Светланой Смирновой, участвующей в работе Всесибирского форума национального единства.

"Принято совместное решение открыть в Кузбассе представительство Ассамблеи народов России, обычно их открывают в иностранных государствах, но учитывая многонациональный состав населения региона и масштабную работу на международном уровне, сделано исключение", - сказал Цивилев. Он напомнил, что в регионе проходит много событий самого высокого уровня.

"Например, международный фестиваль Юрия Гагарина, который организуем совместно с Роскосмосом и Российским военно-историческим обществом - это крупное мероприятие, в котором в прошлом году участвовали 53 Города трудовой славы в России и молодежь из других стран", - пояснил Цивилев. Губернатор предложил представителям ассамблеи вместе работать над тем, чтобы на столь масштабном событии было представлено больше дружественных государств. "Кузбасс готов сотрудничать с Ассамблеей народов в реализации крупных международных проектов", - заметил Цивилев.

В свою очередь Смирнова поддержала идею и рассказала об активной работе на Евразийском пространстве, куда входят более 100 стран. Она напомнила, что в настоящее время налажено сотрудничество со всеми 22 арабскими странами, в частности по линии арабских вузов - там их более 400. "Совместно с Роскосмосом в этом году запускаем проект - первую международную олимпиаду о космосе среди старшеклассников и студентов Евразийского пространства, было бы хорошо подвести ее итоги здесь у вас на фестивале и наградить победителей - ребят из разных стран", - сказала Смирнова, которую цитирует пресс-служба губернатора региона.