Эксперт заявил, что Россия становится все более важным направлением экспорта для Китая

Первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин отметил, что в долгосрочной перспективе рост российского экспорта будет происходить за счет поставок традиционных статей экспорта

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Рост экспорта в Россию становится для Китая все более значимым, в первую очередь в связи со стагнацией экспорта в страны Запада. Такое мнение ТАСС выразил первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин.

"Товарооборот по итогам 2023 года побил все рекорды. Рост экспорта в Россию становится для Китая все более важным на фоне стагнации экспорта в ряд западных стран. Так, Россия уже несколько месяцев назад стала крупнейшим импортером китайских автомобилей. Рост поставок автомобилей, потребительских товаров, оборудования и многого другого отвечает нашим потребностям. Но при этом, хотя российские поставки в Китай росли меньшими темпами после бурного роста в прошлом году, мы сохраняем профицит во взаимной торговле. В более долгосрочной перспективе рост российского экспорта будет в определенной мере происходить за счет роста поставок традиционных статей экспорта, например газа", - сказал собеседник агентства.

Он убежден, что драйвером роста станет именно диверсификация номенклатуры и усложнение структуры товарооборота. Речь идет о продовольствии, продуктах лесоперерабатывающего комплекса и, в том числе, продукции с более высокой добавленной стоимостью - машиностроительного сектора, IT и других отраслей. Будет и дальше активно развиваться туризм, продолжил Копейкин.

"Помимо прямых поставок, многие российские предприятия встраивают китайские компании в свои производственные цепочки и наоборот. Такая синергия создает условия для дальнейшего роста торговли, - указал эксперт. - Еще в ноябре вице-премьер Белоусов заявлял о том, что "на рубль и юань уже приходится 95% торговых операций". В среднесрочной перспективе какого-то значимого использования других валют кроме национальных валют двух стран при торговле России с Китаем не будет".

Товарооборот РФ и КНР

Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону сообщил, что товарооборот России и Китая является сбалансированным, стороны дополняют друг друга в сферах высоких технологий, энергетики, а также научных разработок.

Он привел данные, согласно которым товарооборот двух стран достиг $230 млрд, по китайской статистике - $240 млрд.

Ранее власти России и Китая поставили задачу к 2024 году довести двусторонний товарооборот до 200 млрд долларов в год. По данным Главного таможенного управления КНР, в 2023 году товарооборот России и Китая достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Экспорт из Китая в РФ вырос на 46,9%, до $110,97 млрд. Импорт российских товаров увеличился на 12,7%, до $129,14 млрд.