Патрушев заявил о планах увеличить долю производства мяса птицы отечественной селекции

Глава Минсельхоза отметил, что ведомство рассчитывает к 2030 году обеспечить долю производства мяса птицы на основе отечественной селекции на уровне не менее 25%

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз России рассчитывает к 2030 году обеспечить долю производства мяса птицы на основе отечественной селекции на уровне не менее 25%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии тематического Дня сельского хозяйства в рамках выставки-форума "Россия".

"В прошлом году мы завершили реализацию проекта по строительству в Подмосковье уникального селекционного центра, который масштабирует первый отечественный кросс мясных кур "Смена-9". За счет этого к 2030 году мы планируем обеспечить долю производства мяса птицы на основе именно нашей отечественной селекции на уровне не менее 25%", - сказал Патрушев.

Он также отметил, что благодаря системной поддержке государства в России создана собственная база племенных ресурсов по 13 видам сельскохозяйственных животных. "Импорт генетического материала остается лишь по некоторым направлениям", - добавил министр.

"Кстати, мы создаем информационно-аналитическую систему племенных ресурсов, и в этом году уже запустим ее в промышленную эксплуатацию по ряду животных. А все 13 видов появятся там к 2026 году", - добавил Патрушев.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.