Киев потребовал наказать польских фермеров, вновь высыпавших украинское зерно

Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что украинские власти решительно осуждают "высыпание украинского зерна протестующими в Медыке"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Киев осуждает действия польских протестующих, вновь высыпавших украинское зерно, и требует от Варшавы наказать виновных. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"Мы решительно осуждаем высыпание украинского зерна протестующими в Медыке. Полиция должна решительно реагировать и наказывать тех, кто нарушает закон. <...> Стыд и позор", - написал Зварыч в социальной сети X.

Ранее подобный инцидент произошел 11 февраля в Дорогуске на границе с Украиной. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил тогда по телефону польскому коллеге Дональду Туску о недопустимости таких действий. Глава польского Минсельхоза Чеслав Секерский принес извинения за поступок протестующих аграриев.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.