FT: ЕБРР вложил с 2022 года в агробизнес Украины $1 млрд, подрывая отрасль в ЕС

Более пятой части этих кредитов получил холдинг МХП, лидер украинской аграрной индустрии, принадлежащий олигарху Юрию Косюку

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложил с 2022 года почти $1 млрд в крупный агробизнес Украины, финансируя дешевый экспорт, который в последнее время способствовал росту протестов фермеров по всему ЕС. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на данные финансового института.

Более пятой части этих кредитов получил холдинг МХП, лидер украинской аграрной индустрии, принадлежащий олигарху Юрию Косюку. По словам президента Польской ассоциации птицеводов и производителей Анджея Даниеляка, ЕС подрывает собственную сельскохозяйственную программу, помогая финансировать таких украинских производителей, как МХП. Тем более что они не обязаны придерживаться тех же стандартов защиты животных или правил ЕС в отношении труда и производства.

По данным европейского статистического агентства Евростат, только лишь ежегодный импорт мяса птицы в ЕС с Украины увеличился более чем вдвое с февраля позапрошлого года. После того как фермеры недавно заблокировали дороги и порты в Польше, Франции, ФРГ и десятке других стран, Брюссель согласился установить с июня ограничения на украинский импорт птицы, мяса и сахара, напоминает издание.

Во вторник польские фермеры стали блокировать движение на дорогах по всей стране, а также погранпереходы на границе с Украиной в рамках заявленной на 20 февраля всеобщей акции протеста. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов.

Новые акции протеста готовят фермеры во Франции, чтобы убедить власти ускорить реализацию обещаний, в частности о сдерживании импорта с Украины. Особое недовольство аграриев вызывает санкционированный Евросоюзом беспошлинный ввоз в страну украинских цыплят в обход национальных норм. Как указывают профсоюзы, это привело к нечестной конкуренции. Не менее 60% импорта приходится на долю агрохолдинга МХП.