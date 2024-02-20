В Агульском районе Дагестана зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Нефтепровод Баку - Новороссийск не пострадал из-за землетрясения в Дагестане, произошедшего утром, сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"20 февраля в 08:48 в Республике Дагестан произошло землетрясение с эпицентром в 70 км юго-западнее г. Дербент на глубине 10 км магнитудой 4,3 и интенсивностью 3,5-4,0 баллов. По результатам осмотра магистрального нефтепровода Баку - Новороссийск в радиусе 200 км от эпицентра повреждений не выявлено, все объекты функционируют штатно", - сказал Демин.

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано в Агульском районе Дагестана.