Фабрика имеет полный цикл производства, а вся продукция создается из отечественных материалов

ПЕРМЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Первое в России производство футбольных бутс запустили в Перми на фабрике "Трек". Об этом сообщает глава города Эдуард Соснин в своем Telegram-канале.

"В Перми запустили первое в России производство футбольных бутс. Инновационное производство стартовало на площадке пермской фабрики "Трек". <…> Это массовое производство для всех любителей футбола. Первая партия уже через день уедет первым оптовым покупателям по всей России", - сообщил Соснин.

По словам главы Перми, фабрика имеет полный цикл производства: от разработки изделий до их изготовления, а вся продукция создается из отечественных материалов. Здесь изготавливают лыжные ботинки, коньки для массового использования, туристическую и спортивную обувь. С 2022 года на предприятии также запущено производство спортивной экипировки.

Фабрика "Трек" была основана в Перми в 2004 году. Предприятие имеет два направления производства: обувное и швейное. Основной ассортимент фабрики - лыжные ботинки, коньки, туристическая обувь и спортивная обувь из натуральной кожи, тюбинги и ледянки. С 2020 года на фабрике также производятся средства индивидуальной защиты, имеющие регистрационное удостоверение на медицинское изделие и спецодежду.