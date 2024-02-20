Apple в 2023 году заплатила самый крупный антимонопольный штраф в РФ

Компания выплатила 906 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Корпорация Apple заплатила самый большой антимонопольный штраф в России за 2023 год. Компания выплатила 906 млн рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке, сообщается в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

"Крупнейший штраф в размере 906 млн рублей в 2023 году оплатила компания Apple за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений на системе iOS", - сказано в сообщении.

Всего, согласно данным ведомства, в бюджет поступило 5,8 млрд рублей антимонопольных штрафов за 2023 год. При этом 2,4 млрд рублей составили денежные взыскания, назначенные центральным аппаратом, а 3,4 млрд рублей - территориальными органами службы.