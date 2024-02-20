Парламент Запорожской области утвердил создание в регионе Счетной палаты

Закон вступит в силу после официального опубликования

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Закон "О счетной палате Запорожской области" в двух чтениях одобрили депутаты Законодательного собрания региона, сообщил корреспондент ТАСС из зала заседаний. Закон вступит в силу после его официального опубликования.

"У нас теперь будет работать свой институт Счетной палаты. Это культура бюджетирования всех структур, которые работают с бюджетом. Мы получаем ресурс бюджетный, мы должны его использовать по назначению и эффективно", - сказал председатель Законодательного собрания Запорожской области Виктор Емельяненко.

Глава регионального парламента добавил, что при формировании закона опирались на опыт Крыма и Севастополя. "Крым и Севастополь это проходили, создавали Счетные палата с нуля, с фундамента, поэтому их опыт бесценен. И люди, которые работают в этих структурах, с удовольствием делятся своим опытом".

На должность председателя Счетной палаты Запорожской области депутаты Заксобрания одобрили кандидатуру Юлии Лавданской. Последние 10 лет она работала в финансовых органах Севастополя, а ранее - Саратовской области.

"Сразу после формирования аппарата Счетной палаты основная наша цель - это создание полноценного бюджетного процесса. У нас будет экспертиза закона "О бюджете Запорожской области", будет внешняя проверка исполнения бюджета 2023 года, будут контрольные мероприятия в сфере закупок и так далее" - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС Лавданская.