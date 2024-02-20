Эксперт: Россия будет наращивать свою долю на мировом рынке обогащения урана

Сейчас она составляет почти 40%, заявил директор АНО "Атоминфо-центр" Александр Уваров

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия в настоящее время занимает почти 40% мирового рынка обогащения урана и будет наращивать на нем свое присутствие, заявил ТАСС директор АНО "Атоминфо-центр" Александр Уваров.

"Сегодня у Росатома около 40% мировых мощностей по обогащению урана. Очевидно, что лучшие в мире центрифужные технологии отечественной атомной отрасли останутся привлекательными для мирового энергетического сообщества как минимум в обозримой перспективе, а значит, Россия будет постепенно увеличивать на международном рынке свою долю", - сказал он, комментируя слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси о том, что РФ увеличила свое присутствие на мировом рынке обогащения урана.