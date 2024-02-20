Суд Триполи прекратил действие ливийско-турецких соглашений по нефти и газу

Участвующая в рассмотрении дела адвокат Сарайя ат-Тувейби предположила, что меморандум мог быть аннулирован, так как возглавляемое Дбейбой Правительство национального единства изначально создавалось на определенных условиях

КАИР, 20 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Триполи аннулировал действие ливийско-турецкого меморандума о взаимопонимании в нефтегазовой отрасли, подписанного в октябре 2022 года. Об этом сообщила участвующая в рассмотрении дела адвокат Сарайя ат-Тувейби.

"Вынесено постановление о прекращении действия меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в углеводородной сфере, заключенного между правительством Турции и главой временного правительства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой", - приводит ее слова новостной портал Al Marsad. Юрист отметила, что у суда есть 30 дней, на протяжении которых он должен официально объявить о причинах вынесенного решения. В то же время она предположила, что меморандум мог быть аннулирован, так как возглавляемое Дбейбой Правительство национального единства (ПНЕ) изначально создавалось на определенных условиях. Одним из них являлось то, что ПНЕ не имеет права подписывать какие-либо соглашения, подразумевающие использование стратегических ресурсов государства.

3 октября 2022 года ПНЕ заключило с Турцией два новых меморандума о взаимопонимании в нефтегазовом секторе, один в том числе касается проведения совместных геологоразведочных работ. 10 января 2023 года суд Триполи своим решением остановил исполнение соглашений по вопросам разведки нефти и газа в Средиземном море, заключенных между ливийским правительством в Триполи и властями Турции.

Сейчас в Ливии фактически существуют два правительства: кабмин на востоке страны, утвержденный парламентом, и ПНЕ во главе с Дбейбой в столице. 22 июня 2022 года истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого в Ливии должны были появиться избранные президент и парламент. Выборы, намеченные на декабрь 2021 года, отменили из-за отсутствия необходимой конституционной основы и проблем с обеспечением безопасности при проведении всеобщих выборов.