Дочерняя компания Siemens подала три иска к "Уральским локомотивам"

Общая сумма требований превышает 2,2 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Общество с ограниченной ответственностью "Сименс мобильность" (дочерня компания Siemens Mobility GmbH) подала три иска в арбитражные суды Москвы и Свердловской области к компании "Уральские локомотивы". Общая сумма требований превышает 2,2 млрд рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Первый иск поступил на сумму 105 млн рублей поступил в Арбитражный суд Свердловской области 28 декабря 2023 года, заседание по нему назначено на 2 апреля. Еще один иск о взыскании задолженности по договору поставки был принят 12 февраля, сумма требований около 1 млрд рублей, его рассмотрение назначено на 20 марта. Третий иск на 1,1 млрд рублей поступил в Арбитражный суд Москвы 16 февраля, дата заседания на данный момент не назначена.

В пресс-службе "Уральских локомотивов" отказались комментировать ситуацию.

"Уральские локомотивы" - предприятие группы "Синара", созданное на производственной базе Уральского завода железнодорожного машиностроения 1 июля 2010 года. Находится в Верхней Пышме (Свердловская область).