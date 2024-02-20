Определен топ-100 проектов форума "Сильные идеи для нового времени"

Сильные идеи для нового времени

В список вошли идеи, связанные с персонификацией медицины, развитием туристических территорий, переработкой вторичного сырья, развитием инфраструктуры малых городов, повышением качества жизни людей с инвалидностью

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Топ-100 поступивших на форум "Сильные проекты для нового времени" проектов определен экспертным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ). Об этом сообщается на сайте форума.

"Экспертный совет Агентства стратегических инициатив, состоящий из представителей госкомпаний, бизнеса, научных, образовательных, культурных, общественных и технологических организаций, выбрал 100 наиболее перспективных решений, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени". Председателем экспертного совета АСИ является глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов", - сказано в сообщении.

Поясняется, что в список вошли идеи, связанные с персонификацией медицины, развитием туристических территорий, переработкой вторичного сырья, развитием инфраструктуры малых городов, повышением качества жизни людей с инвалидностью, а также информационной безопасностью и защитой от киберугроз.

Все идеи из топ-100 разметят на площадке краудсорсинга специальными значками.

Лучшие проекты

В числе отобранных идей, например, проект по созданию и интеграции в программу государственного мониторинга сельхозземель системы сбора, анализа и использования данных о состоянии почвенно-земельных ресурсов с использованием малых космических аппаратов.

Также в число лучших вошло предложение о создании "схемы взаимодействия" исторического малого города и современной инфраструктуры, которая позволит улучшить ситуацию с инвестициями в культурные и инфраструктурные проекты.

Среди предложений - внедрение навигационной системы для хирургии на базе технологий дополненной реальности Medgital и создание цифровой платформы - агрегатора сервисов укрепления здоровья, повышения качества жизни детей с сахарным диабетом.

В число лучших вошел проект по проведению международных командных соревнований по кибербезопасности "BRICS+ CTF". Программа соревнований нацелена на создание кадрового "щита", который поможет обеспечивать информационную безопасность стран - участниц союза.

Всего на четвертый форум "Сильные идеи для нового времени" поступило более 30 тыс. решений. Самыми активными оказались Башкирия (почти 3,7 тыс. идей), Москва (3,2 тыс.), Нижегородская область (почти 2,9 тыс.), Самарская и Саратовская области (по 1,4 тыс. идей). Лидером по количеству идей становится направление "Качество жизни населения" - в этом году получено 8 654 идеи.

О форуме

Форум проходил в Москве в Центре международной торговли 19-20 февраля. Организаторами мероприятия выступили Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс, соорганизатором - ВЭБ.РФ. ТАСС выступил генеральным информационным партнером форума.