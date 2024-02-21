Трюдо считает, что ЦБ Канады может начать снижать ключевую ставку уже в 2024 году

Премьер-министр страны отметил, что такое решение принимает регулятор, а не правительство

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Центральный банк Канады может начать снижение ключевой ставки уже в 2024 году. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо журналистам в Ванкувере, его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Сегодня утром мы получили хорошие новости о том, что уровень инфляции упал ниже 3%, - сказал глава правительства. - В связи с этим мы оптимистичны в отношении того, что ЦБ Канады начнет снижать процентную ставку в этом году". Трюдо не уточнил, когда это может произойти, отметив, что такое решение принимает регулятор, а не правительство.

Бюро статистики Канады информировало, что уровень инфляции в стране в январе снизился с 3,4% до 2,9%.

ЦБ Канады в июле 2023 года повысил ставку до 5%, что стало самым высоким показателем за последние 22 года, тогда как в начале 2022 года базовая ставка в Канаде составляла всего 0,25%. Рост ставки, в частности, серьезно ударил по сильно закредитованному рынку недвижимости, так как населению стало сложнее выплачивать ипотеку.