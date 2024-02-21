Власти Приморья договорились с КНДР о создании места продажи корейских изделий

В регионе считают, что точка с товарами из КНРД будет пользоваться популярностью у туристов

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Приморский край и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) договорились об организации точки продаж корейских изделий. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Есть прямые договоренности с корейской стороной об организации выставки туристического потенциала и натуральной точке продаж северокорейских товаров. У нас в Приморье очень много товаров китайских, корейских, японских, вьетнамских - начиная от лапши, приправ, специй и заканчивая одеждой. Думаю, что северокорейское предложение будет, несомненно, пользоваться популярностью у туристов", - цитируют в сообщении руководителя краевого агентства по туризму Арсения Крепского.

В феврале группа российских туристов посетила КНДР, тур стал первым с начала пандемии коронавируса. Аэропорт Владивостока является единственным иностранным городом, с которым у столицы КНДР Пхеньяном организовано регулярное авиасообщение. Уже в марте еще две туристические группы смогут отправиться на горнолыжный курорт Масикрён. Приморский край в данном случае выступает в роли туристического хаба для людей со всей России и зарубежных гостей, что способствует повышению экономической значимости этой отрасли в регионе.

"Сейчас у людей появилась новая цель - посмотреть Северную Корею, и им не важно, что они увидят по пути. Когда этот интерес упорядочится, туристы поймут, что у них есть возможность не только в конечной точке путешествия получить эмоции, но и посмотреть Владивосток", - обозначил Крепский, назвав путешествие в КНДР культурно-познавательным туризмом, так как мало кто по-настоящему представляет, что его ждет в этой стране.

По его словам, в первой группе из 98 человек примерно половина - туристы из других регионов. В среднем каждый из них потратил во Владивостоке около 30 тыс. рублей, не считая гостиниц и трансфера.