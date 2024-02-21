Стоимость овощей из нового тепличного комплекса на Камчатке не будет зависеть от сезона

По предварительным данным, количество выпускаемой продукции должно закрыть до 80% потребности населения в огурцах и помидорах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Стоимость огурцов, помидоров и зелени, выращенных в строящемся тепличном комплексе площадью более 3,6 га на Камчатке, не будет зависеть от сезона, что позволит сделать продукцию доступной для населения, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Задача в 2024 году, чтобы комплекс был сдан, инвестор подтверждает это. При выделении поддержки должна быть фиксация по цене конечного продукта. Наши камчатские овощи летом приемлемы по цене, а зимой стоимость взлетает. Для меня принципиально важно, чтобы цена в тепличном комплексе была одинаковая в независимости от сезона. Наша задача сгладить этот зимний рост цен", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Стройплощадку посетил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, который находится в рабочей командировке на Камчатке. Глава ведомства поддержал мнение губернатора Камчатки и поручил найти механизмы и сгладить ценовые волны в разные сезоны. При этом о стоимости овощей из нового тепличного комплекса пока не сообщается, однако, планируется, что их количество закроет до 80% потребности населения в огурцах и помидорах.

Компания "Тепличный комплекс "Камчатский" является резидентом территории опережающего развития "Камчатка". Рабочие места на предприятии после его выхода на полную мощность получат более 100 человек. Инвестиции в проект превышают 2 млрд рублей, а сопровождает его Корпорация развития Камчатского края. Мощность комплекса - около 2,8 тыс. тонн продукции в год. Овощи будут выращивать круглогодично.

Стоимость овощей на Камчатке - одна из самых высоких в стране, так как регион находится в зоне рискованного земледелия, и большинство свежих овощей завозят на полуостров из других регионов России и стран, при этом стоимость килограмма огурцов зимой доходит до 800-900 рублей. Для разрешения этой ситуации на Камчатке при поддержке региональных и федеральных властей строят многофункциональные тепличные комплексы.