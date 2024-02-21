Кабмин не поддержал отмену введения штрафа за отказ от продажи валютной выручки

Правительство поддержало первоначальную версию документа, которая предусматривала установление административной ответственности за невыполнение продажи иностранной валюты на внутреннем рынке

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ решило не поддерживать законопроект с поправками в Кодекс РФ об административных правонарушениях, в котором во втором чтении предлагается отказаться от введения штрафа за невыполнение требования об обязательной продаже валютной выручки. Об этом говорится в отзыве, размещенном в думской базе данных.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект, подготовленный к рассмотрению Государственной думой во втором чтении", - говорится в документе.

Кабмин в своем отзыве напомнил, что поддержал первоначальную версию документа, которая предусматривала установление административной ответственности за невыполнение обязанности по обязательной продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.

"Соответствующая обязанность установлена указом президента Российской Федерации от 11 октября 2023 г. № 771 "Об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами", с принятием которого был обеспечен мониторинг продажи и покупки иностранной валюты российскими экспортерами на внутреннем валютном рынке Российской Федерации, а также нивелирован резкий отток капитала из Российской Федерации", - говорится в отзыве.

Законопроект был внесен в Думу группой депутатов и сенаторов 2 ноября 2023 года. В нем статью 15.25 КоАП (нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования) предлагалось дополнить новой частью о невыполнении обязанности по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ. Штраф для должностных лиц предусматривался в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке. В первом чтении законопроект был принят 30 ноября.

12 февраля комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку об отказе от введения таких штрафов.