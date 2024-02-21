Рынок акций РФ в начале торгов находится в "красной зоне"

К 10:30 мск индекс Мосбиржи составлял 3 184,93 пункта

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торгов на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опускался на 1,07%, до 3 173,01 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 085,12 пункта (-0,77%).

К 10:30 мск индекс Мосбиржи составлял 3 184,93 пункта (-0,73%), а индекс РТС достиг 1 086,6 пункта (-0,64%).

В то же время курс доллара на торгах Мосбиржи составлял 92,31 рубля (-0,04%), евро находился на отметке 99,78 рубля (-0,21%). Курс юаня равнялся 12,795 рубля (-0,05%).