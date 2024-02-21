Шесть рейсов Red Wings задерживаются из-за неисправности самолета

Компания сообщила, что на время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Шесть рейсов авиакомпании Red Wing задерживаются из-за технической неисправности самолета, сообщает компания.

"Вниманию пассажиров рейсов WZ3087, WZ3040 от 21.02.24, WZ3039, WZ3046 от 22.02.24, WZ3045, WZ3088 от 23.02.24. Данные рейсы задерживаются в связи с технической неисправностью воздушного судна", - говорится в сообщении.

Рейсы WZ3087 Жуковский (Москва) - Пхукет и WZ3040 Пхукет - Казань должны были вылететь сегодня. Вылет рейсов WZ3039 Казань - Пхукет и WZ3046 Пхукет - Екатеринбург был запланирован 22 февраля, а рейсов WZ3045 Екатеринбург - Пхукет и WZ3088 Пхукет - Жуковский (Москва) - на 23 февраля.

Компания сообщила, что на время ожидания вылета пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с федеральными авиационными правилами, а также организовано размещение в гостинице для всех желающих, предоставлены напитки и питание.

"Предварительное время задержки вылета рейса составит 11 час 45 минут. Просим вас оставаться на связи с авиакомпанией, приносим извинения за доставленные неудобства" - добавили в компании.